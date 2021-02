Neige à Dunkerque : le froid arrive par le nord

C'est un paysage lunaire, peu courant, où la neige se confond avec l'écume et charge les embruns d'un froid glacial. Les promeneurs du dimanche découvrent la digue de Malo enveloppée de blanc, un spectacle étonnant. "On y habite, donc on est quand même habitué à courir par tous les temps. Maintenant, ce n'est pas tous les jours, c'est assez rare", confie l'un d'eux. Le vent d'Est puissant, presque tempétueux, a attiré les kitesurfeurs que la neige n'a pas découragés. "Ça change le décor, c'est joli. C'est joli de voir toute la plage en blanc, c'est sympa", s'exprime un sportif, malgré le froid. Justement, il faisait sans doute meilleur dans l'eau qu'à l'extérieur. Ils étaient équipés de leurs combinaisons. Dans le centre-ville, le parc s'est transformé en boule à neige géante. Un décor figé où seuls les flocons virevoltent. Des conditions météorologiques qui amusent les enfants comme Louise. La petite fille découvre ces plaisirs pour la toute première fois. "C'est trop bien. Je peux lancer des boules de neige sur mon papa", fait-elle part. Hier, il faisait 11°C à Dunkerque. Ce dimanche matin, la température était de -1°C. Une chute brutale qui a beaucoup surpris les automobilistes. Et sur les autoroutes comme sur les routes secondaires, les conditions de circulation étaient très délicates. "Ca glisse quand même un petit peu, mais ça va. On roule tout doucement, on reste en deuxième, on fait attention", explique une automobiliste.