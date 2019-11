Neige dans la Drôme : quatrième nuit sans d'électricité pour plusieurs foyers à Beaumont-lès-Valence

Ne pas avoir d'électricité depuis plusieurs jours est une vraie galère. Dans la vallée du Rhône, 33 000 foyers s'apprêtent à passer une quatrième nuit dans ces conditions. Dans la Drôme, la neige a provoqué des dégâts plus importants que prévus. À Beaumont-lès-Valence, 300 habitants n'ont pas toujours d'électricité. Enedis promet un retour à la normale d'ici mardi dans ce département. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.