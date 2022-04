Neige dans le Massif central : paralysie sur les routes

Quitte à prendre le gros risque pour leur propre sécurité, c'est à la force des bras que ces automobilistes ont tenté de libérer, eux-mêmes, la circulation. Heureusement pour eux, cette première voiture bloquée arrive à partir sans incident. Sur cette départementale, un camion s’est retrouvé bloqué dans une montée. Derrière lui, les voitures s’accumulent rapidement et la file d’attente va vraiment bien porter son nom. À l'avant de l’embouteillage qui s’étire sur plusieurs centaines de mètres, la solidarité continue de s’organiser. Cet automobiliste est boucher de métier, mais pour arriver à effectuer ses livraisons du jour, il va donner de la voie. Bien avant que la circulation ne soit arrêtée, l’équipe a rencontré ce livreur. Il avait préféré se mettre directement sur le bas-côté. Cet après-midi, les chutes de neige vont se poursuivre entre le département de la Loire et de la Haute-Loire. Les équipements spéciaux sont vivement recommandés sur les réseaux secondaires qui restent très difficiles. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive