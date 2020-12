Neige dans le Puy-de-Dôme : la circulation devient très difficile

Les chutes de neige ont commencé en fin d'après-midi dans le Puy-de-Dôme. Dix centimètres sont tombés près de l'A89. À la gare de péage, certaines voitures sont toujours en train de s'équiper car la circulation est très difficile. Et ce n'est que le début. Météo France a annoncé que ces fortes chutes de neige vont se poursuivre dans la nuit de dimanche à lundi, à plus de 600 mètres d'altitude. On attend entre 60 et 70 cm de neige par endroits et du vent à plus de 100 km/h sur le département. Alors, la préfecture du Puy-de-Dôme a mis le massif de Sancy en alerte rouge. Le vent, le froid et la neige vont rendre encore la circulation très dangereuse. D'ici lundi, les automobilistes devront faire preuve d'extrême prudence lorsqu'ils devront reprendre leurs voitures car la neige va tomber tout au long de cette nuit.