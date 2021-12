Neige dans les Alpes : risque d'avalanche et perturbations sur les routes

La journée galère a commencé pour ces automobilistes dans la vidéo en tête de cet article, surpris par la neige sur l'Autoroute A 43 entre Sainte-Hélène-sur-Isère et Albertville. Il est impossible d'aller plus loin sans mettre les chaînes. Dans le froid et sans gant, certains sont en colère. Trente-cinq kilomètres plus loin, à Megève (Haute-Savoie), en raison d'un fort risque d'avalanche évalué à 5 sur une échelle de 5, la mairie incite une quinzaine d'habitants à évacuer leur domicile jusqu'à nouvel ordre. "On prend des précautions, on barricade. On informe les gens pour qu'ils n'aillent pas dans le secteur, pour qu'ils ne s'exposent pas à finir ensevelis sous la neige, si toutefois, l'avalanche venait à partir", explique Laurent Socquet, maire adjointe (SE) de Megève, délégué à la sécurité et des espaces publics. En Haute-Savoie comme en Savoie, il faut purger la montagne d'une neige qui n'en finit plus de tomber. "On a des accumulations dans les pentes. Donc, les avalanches peuvent partir toutes seules, sans prévenir" met en garde René Hudry, chef de secteur et pisteur secouriste - Les Belleville, les Menuires (Savoie). À 1 850 m d'altitude, ces pisteurs secouristes déclenchent des avalanches par précaution sur le domaine skiable des Menuires. Le risque d'avalanche reste fort pour ce week-end. Avec le retour du beau temps, une extrême prudence est recommandée à tous ceux qui se déplacent en montagne. TF1 | Reportage A. Matisse, C. Buisine