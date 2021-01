Neige : des routes toujours impraticables en Alsace

Une journée n'aura pas suffi pour dégager une telle quantité de neige. 24 heures après les dernières chutes de neige, certaines routes de montagne étaient toujours impraticables. Même les engins spécialisés ont eu du mal à dégager le passage. Avec près d'un mètre de poudreuse par endroits, certains arbres n'ont pas résisté au poids de la neige tombée en travers des chaussées. Un risque d'écrasement et de verglas même pour les véhicules équipés. Conséquence, il a fallu fermer certains axes menant à la station du Champ du Feu pour restreindre la circulation. Après plusieurs années sans trop de flocon à l'horizon, en quelques jours, les forêt vosgienne ont retrouvé un décor plus hivernal avec des paysages figés dans le froid. Une trentaine de gendarmes sont mobilisés pour contrôler les accès à des routes de montagne impraticable et rendu pour l'occasion à des piétons un peu perdu entre forêt vosgienne et grand nord canadien. Une seule est aujourd'hui accessible pour s'adonner aux joies de la glisse en famille et respirer l'air frais. Mais en montagne, les risques sont toujours présents.