Neige en abondance dans le sud-est : 190 000 foyers sans électricité

Des centaines de milliers d'habitants de la région Rhône-Alpes s'apprêtent à passer une deuxième nuit sans lumière et sans chauffage. Après les énormes chutes de neige jeudi, 190 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir. Deux mille agents ont pourtant passé la journée sur le terrain, mais les lignes endommagées sont parfois difficiles d'accès. Et un plafond nuageux trop bas empêche hélicoptères et drones d'effectuer un diagnostic aérien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.