Neige en Auvergne : la galère au quotidien

Mission compliquée pour Diane, vétérinaire. Elle doit assurer les urgences à plus de 50 kilomètres à la ronde, et toutes les routes ne sont pas praticables. Avec plus de 60 centimètres de neiges tombées en 24 heures, Diane s’est retrouvée bloquée durant sa tournée. En attendant de l’aide, elle a filmé sa mésaventure. Pour un vétérinaire, chaque retard peut surtout avoir des conséquences lourdes. Ici, cette vache avait vraiment besoin d’une césarienne. Les températures négatives ont aussi rendu les chaussées très glissantes à plus de 25 km de là. Dans cette ferme, Amandine s'impatiente. Un chauffeur aurait dû venir chercher ses fromages, mais il n’a toujours pas donné de nouvelles. Ces dernières heures, des clients ont passé commande. Malgré le mauvais temps, la fromagère n’hésite pas à prendre la route. Parmi les personnes les plus impactées par la neige, les paysans comme Déni, dont la ferme se situe à plus de 700 mètres d’altitude. Impossible pour lui de monter tout le forage en une seule fois. La météo annonce pour ce week-end des averses de neige et des températures de moins onze degrés. TF1 | Reportage N. Chiesa, A. Flament