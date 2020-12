Neige en Auvergne : la galère commence sur les routes

Comme prévu, la neige est tombée fortement dès 16 heures ce dimanche après-midi. À la limite du Puy de Dôme et de la Corrèze, le réseau secondaire est blanchi en quelques minutes. Et aux entrées de l'autoroute A 89, le même message pour interdire l'accès à tous les poids lourds. Alors, les routiers doivent patienter au moins jusqu'à demain. Sur l'autoroute, les automobilistes ont aussitôt levé le pied. Les équipements hivernaux sont devenus tout simplement indispensables. Et avec la tombée de la nuit, les conditions de circulation et de visibilité sont rendues encore plus difficiles. D'ailleurs, les premiers ralentissements se forment sur l'A89. La circulation s'effectue sur une seule voie. Il est conseillé de rouler à moins de 60km/h. Mais sur cette A 89, certains vacanciers se sont laissé surprendre par la quantité de neige, rapidement accumulés. Toute la soirée et toute la nuit, les déneigeuses vont donc multiplier les allers-retours pour sécuriser le réseau autoroutier.