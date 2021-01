Neige en Auvergne : le point sur la situation

En Auvergne, les habitants ont un mot spécifique pour définir les conditions météorologiques actuelles. C'est la pleige parce qu'il tombe moitié de la neige et moitié de la pluie. Les épisodes neigeux se sont succédé durant toute l'après-midi. Seulement, la neige ne tient pas, elle se transforme en pluie. En résultat, la route est humide, les chaussées sont glissantes. Et, avec les températures négatives qui s'annoncent cet après-midi, ce soir et dans la nuit de ce samedi, une couche de verglas va se former. Par conséquent, demain, dimanche matin, une fois que le couvre-feu sera levé, il faudrait que vous fassiez très attention si vous devez prendre la route, car la chaussée sera très très glissante, notamment si vous habitez au-dessus de 600 mètres.