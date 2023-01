Neige en plaine : c'est loin d'être fini !

La neige sillonne les routes alsaciennes depuis le petit matin. Cette après-midi encore, les sableuses luttent contre les épaisses couches qui a surpris tout le monde. De la poudreuse en quantité a rendu la circulation compliquée. Ce samedi matin, sur l'autoroute entre Maine et Strasbourg (Bas-Rhin), les poids lourds étaient forcés de ralentir. Sur certains axes, des accidents ont eu lieu avec des véhicules de salage. Face à une neige surprise, les déneigeuses étaient sorties en Lozère également. Dans le Puy-de-Dôme, elle est bien partie pour se placer dans un froid glacial. Les flocons saupoudrent la pierre noire de la cathédrale de Clermont-Ferrand et fait le bonheur des habitants juste en dehors de la ville. Ils en profitent pour faire des balades, des jeux et de la luge. Si en Auvergne, on est habitué à la neige, en Occitanie, son apparition est un événement. Des flocons sont tombés ici en Ariège, mais aussi à Toulouse (Haute-Garonne) et à Carcassonne (Aude). Dans l'Aude, ils ont recouvert le champ d'Émilie, Impossible pour ses 400 bêtes de manger les herbes sous la neige. Exceptionnellement, repas en intérieur pour eux et du travail supplémentaire pour Émilie, plus habituée aux shorts et aux tee-shirts. La neige devrait s'installer pendant plusieurs jours. Des nouvelles chutes sont attendues cette nuit dans des nombreuses régions. TF1 | Reportage E. Payro, N. Chiesa, A. Cazabonne, E. Schings