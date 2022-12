Neige et températures négatives : l'offensive du froid en Haute-Loire

Il était temps de s’équiper. À peine achetées, ces bottes sont déjà étrennées. Pour Kelly et Noémie, inutile d’enlever les étiquettes. L’urgence, c’est s’amuser, et le programme est déjà chargé : faire des batailles de boules de neige et un bonhomme de neige. Il est tombé quatre centimètres de neige sur les hauteurs d’Yssingeaux. Après la douceur de cet automne, l’hiver s’impose soudain. Une belle poudreuse métamorphose le paysage. On retrouve une météo de saison et quelques gestes oubliés. Plus de temps à perdre aussi pour les agriculteurs. On rentre les dernières bottes de foin qui permettront de nourrir les bêtes pendant tout l’hiver. Malgré les contraintes, cette neige est presque une bénédiction. En sortant de chez lui, ce samedi matin, François n’a qu’une idée en tête : protéger ses poules. Elles sont les seules à ne pas se réjouir de l’arrivée de l’hiver, surtout qu’elles sont habituées à la verdure. La neige va continuer à tomber ce week-end, avant l’arrivée d’un temps froid et sec en début de semaine. TF1 | Reportage C. Buisine, E. Nappi