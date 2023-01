Neige et verglas : l'hiver s'installe

Les Monts d'Arrée saupoudré de blanc. C'est une image rare à laquelle ont eu droit les Bretons aujourd'hui. À Saint-Père-en-Retz, près de Nantes, Daniel Picot, garagiste, n'avait pas vu ça depuis plusieurs années. Une couche de verglas a recouvert les routes du secteur ce vendredi matin. Résultat, son garage a récupéré cinq véhicules en l'espace de trois-quarts d'heure. Parmi eux, celui de Théo, il s'est fait une grosse frayeur en glissant sur une plaque de verglas. Son véhicule est ensuite tombé dans un fossé. Des routes particulièrement verglacées aussi à L'Hermitage, en Ille-et-Vilaine. Ces randonneurs ne marchent pas, ils glissent. À 600 kilomètres de là, en Dordogne, il y a dix centimètres de neige par endroit. Certains arbres n'ont pas résisté et les câbles électriques non plus. Conséquence, 1 500 personnes sont privées de courant, comme Alain. À défaut de chauffage, il a mis une polaire un peu plus épaisse et une doudoune. Ce vendredi soir, la neige a aussi fait son apparition en Bourgogne, un peu plus tôt qu'attendu. TF1 | Reportage M. Brossard, P. Dumortier, C. Devaux