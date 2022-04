Neige : la Corse touchée à son tour

Il y a des voitures à l'arrêt au sommet des cols. Des véhicules sont en convoi derrière les chasse-neige ouvrant la route principale reliant Bastia à Ajaccio (Corse). Depuis la nuit de ce vendredi, d'abondantes chutes de neige perturbent le trafic routier entre l'est et l'ouest de l'île. Il est impossible de traverser sans les équipements spéciaux. Un usager a des pneus neige, mais il répond que c'est des "quatre-saisons oui, mais on ne prend pas de risque". Il est impossible d'avancer plus avec les camions. En ce début de printemps, le village de Bocognano (Corse-du-Sud) est sous la neige. Les habitants n'ont vu aucun flocon cet hiver. C'est un retour aux fondamentaux, la pelle pour le déneigement et la luge pour les enfants. "On était prêt à enlever les vestes et en fait non", dit une habitante. La neige va s'inviter jusqu'à 600 mètres durant toute la journée. L'alerte orange est maintenue jusqu'à seize heures au moins et il faut des équipements spéciaux pour passer les différents cols de l'île. TF1 | Reportage P. Roubaud, N. Wallon