Neige : la station de ski de Lans-en-Vercors ouvre ses portes en avance

La station de ski de Lans-en-Vercors, en Isère, n'avait pas prévu d'ouvrir avant la mi-décembre 2019. Et pourtant, elle vient d'inaugurer sa saison ce 16 novembre avec cinq semaines d'avance. Elle fait ainsi partie des premières stations à ouvrir le bal de l'hiver. Une aubaine pour les amateurs qui vont s'en donner à cœur joie tout le week-end.