Neige : les images de l’Est de la France sous les flocons

Une autoroute aux allures de pistes sibériennes et des véhicules immobilisés sur le bas côté. Un épisode exceptionnel avec près de trente centimètres de poudreuse en plaine d'Alsace. À certains endroits, les lignes électriques n'auront pas résisté. En fin de journée, 6 000 foyers restaient privés d'électricité. Sur les routes secondaires, le poids de la neige a cassé net les branches. Le gel attendu cette nuit devrait encore fragiliser les arbres. Des routes inaccessibles ou impraticables. Tout au long de la journée, les engins de salage ont enchaîné les rotations, mais avec le couvre-feu et une circulation fortement réduite, l'action du sel est plus limitée. Une circulation au ralenti et des trains à l'arrêt une bonne partie de la journée. Avec des voies enfouies sous la neige, l'Alsace n'a pas vécu un tel épisode depuis près de quinze ans. À basse altitude, les cumuls étaient impressionnants. Loin d'être une corvée pour d'autres, cette neige abondante était plutôt synonyme de découverte et de plaisir, entre bataille acharnée et de balade au calme au milieu de paysage immaculé. Après les chutes de neige de ces derniers jours restent ces images hivernales : neige et ciel bleu réunis dans le même décor.