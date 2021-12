Neige : les skieurs au rendez-vous malgré le risque d'avalanche

Elles retrouvent ses skieurs. Ouverture anticipée : une semaine avant les vacances, que cette station n'avait pas connue depuis longtemps. Mais ce n’est pas son seul record. Maxime Moulinoux, pisteur secouriste de Saint-François-Longchamp dans la Savoie, nous le précise : “Donc là, on voit bien qu’il y a 75 centimètres de neige fraîche. Puis, depuis début décembre, en tout, on a pris en moyenne 1,50 mètres en centre station donc à 1 600 m d’altitude. Ce qui est vraiment énorme”. Du jamais vu pour une saison qui a à peine commencé. Et cela inquiète les professionnels. Trop de neige en seulement quelques jours. Partout les avalanches ont été déclenchées par les pisteurs pour limiter les risques. Et justement, les skieurs n’ont pas que la neige en tête, le danger aussi. Plus bas, dans les villages, on prend aussi la mesure. À Saint-Colomban-des-Villards, encerclé par les couloirs d’avalanche, il a été interdit de quitter sa maison pendant plusieurs heures. Le maire a pris un arrêté. Mais plus de peur que de mal, dès dimanche, le risque d’avalanches devrait faiblir. Il ne manquera plus que le soleil et surtout l’arrivée des vacanciers la semaine prochaine. T F1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi