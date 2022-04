Neige : les stations jouent les prolongations

Ils ont bravé le vent et le froid pour glisser sur ces 30 cm de poudreuse. À Ax-les-Thermes (Ariège), les skieurs sont venus profiter du dernier week-end avant la fermeture du domaine. "Une super fermeture avec beaucoup de neige. Il fait froid, tout va bien" ; "On aime bien les aventures", se réjouissent certains. Il n'avait presque pas neigé depuis un mois et demi. Mais au réveil, les skieurs ont découvert un paysage métamorphosé : "Il y a deux jours, c'était tout vert et il n'y avait plus rien" ; "La saison de ski recommence pour deux jours". Dans la station, la neige au début du mois d'avril n'est pas rare. Mais cette couche blanche est toujours une bonne nouvelle. "Elle permet de bien clôturer la saison. Après deux et trois semaines de printanières, malheureusement, on fermera ce dimanche", explique Jacques Murat, responsable commercial de la station Ax 3 Domaines. Pour accéder au domaine, les déneigeuses se sont relayées toute la matinée. Serge Rouch n'avait pas sorti son camion depuis un mois. Les automobilistes aussi se sont fait surprendre par ce changement de météo. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet