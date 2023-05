Neige, pluie, grêle : pourquoi la météo est-elle chamboulée ?

De la neige en plein mois de mai sur les pistes d'Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes, de la grêle dans le Gard samedi après-midi ou des vignes ont été endommagés dans le Var, les phénomènes sont très localisés. Mais sur toute la France, les orages, les précipitations se sont multipliés ces dernières semaines. Est-ce normal ? Oui. Le mois de mai est traditionnellement dans notre pays l'un des plus instables. Dans le Nord, des agriculteurs le constatent à regret. Les parcelles sont gorgées d'eau qui rend la plantation de pommes de terre très difficile. D'une manière plus générale, cette eau est plutôt une bonne nouvelle cette année. D'après Louis Bodin, météorologiste à TF1-LCI, "en mois de janvier, on l'a retrouvé enfin après 2022 un mois à peu près normal. Février était très sec, quasiment pas de pluie quelle que soit la région. Et puis de nouveau mars, avril et puis maintenant le début du mois de mai, un printemps qui revient dans les moyennes avec une pluviométrie à peu près normale". Concrètement, cette pluie de mai a deux bienfaits. D'abord, elle irrigue la surface, le premier mètre de terre. C'est bon pour la végétation et pour de nombreuses cultures. En revanche, très peu ruisselle jusqu'à la nappe phréatique. Ensuite, ce sol humide limite les risques d'incendies pour les jours et semaines à venir. La semaine prochaine, il devrait y avoir de nouvelles averses et des températures parfois 6 à 10 °C sous les normales. Est-ce une exception française ? Non. L'Europe est dans une meilleure situation qu'il y a un an. Ses sols sont moins secs, en tout cas, en surface. Exception faite sur la côte méditerranéenne et surtout de l'Espagne. Elle connaît une sécheresse historique. Ses réserves d'eau sont déjà à moitié vide. TF1 | Reportage Q. Fichet, S. Hembert, V. Capus