La neige est tombée dans plusieurs départements de la côte méditéranéenne

Piscines gelées, barbecues couvertes de poudreuses... la neige a complètement changé le paysage de plusieurs départements de la côte méditerranéenne. Du Var aux Bouches-du-Rhône, en passant par les Alpes-Maritimes, les internautes ont partagé leur surprise et leur joie sur les réseaux sociaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.