Neige, verglas et vents violents : dix départements sont toujours placés en vigilance orange

Une alerte à la neige et au verglas a été annoncée pour dix départements en France, et ce jusqu'au lundi 11 décembre. La Lozère, les Hautes-Alpes ainsi que le Nord-Pas-de-Calais en sont touchés et la féerie neigeuse s'invite aussi dans la région lilloise. Malgré les difficultés à circuler pour les automobilistes, les passants apprécient la beauté de l'instant et quelques parents en ont profité pour emmener leurs enfants faire de la luge.