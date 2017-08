Nemanja Radulovic, le prodige du violon  

Avec ses cheuveux longs et hirsutes, son look de rockeur et sa technique époustouflante, le violoniste Nemanja Radulović bouscule les codes du classiques. "Je sais que dans la musique classique, on ne peut pas trop bouger, mais j’avais l’impression de tricher", explique le virtuose. Enfant prodige, à l’âge de huit ans, il commence le violon par hasard dans sa ville natale de Belgrade alors que le pays est en guerre.