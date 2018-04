Neuville-sur-Saône : l'enquête sur le drame de la fête foraine est en cours

Les témoignages divergent quant à l'endroit où l'homme se trouvait au moment de l'affaissement. Mais seul l'examen de ceux-ci permettra de savoir ce qui s'est passé ce samedi 30 mars. Un autre volet de l'enquête déterminera s'il y a eu défaillance de l'attraction et jusqu'ici, le propriétaire est toujours en garde à vue. Qu'est-ce qui a provoqué cet accident ? Qu'en est-il de l'inspection annuelle que subit un manège à sensation forte ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.