Nevers-Dijon : une ligne aérienne pour faire venir des médecins

Le diagnostic est implacable, se faire soigner dans ce désert médical qui est à la Nièvre est un calvaire. Le remède proposé par le maire de Nevers semble donc pragmatique, à défaut d’être écologique. L’hôpital de Nevers dépend du CHU de Dijon, mais la distance entre les deux est dissuasive pour un grand nombre de soignants. Deux heures quarante-cinq en voiture, deux heures en train, Denis Thuriot propose 35 minutes en avion. Nevers dispose d’un aéroport et une compagnie propose la rotation à 13 000 euros sur des avions d’une quinzaine de places. Le maire a fait ses comptes, ce sera selon lui toujours moins cher, que d’embaucher des médecins intérimaires au prix fort. L’hôpital de Nevers cherche au minimum une vingtaine de médecins. L’hôpital de la ville perd six millions d’euros par an, l’embauche d'intérim représente la moitié de ce déficit. Pragmatique jusqu’au bout, le maire imagine des situations pluri-hebdomadaires. Et le cas échéant, d’ouvrir le nombre de places restantes à d’autres usagers. TF1 | Reportage S. Pinatel, N. Chiesa, C. Olive