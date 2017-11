New Delhi : la capitale irrespirable

Les grandes villes de l'Inde comptent parmi les villes les plus polluées de la planète. New Delhi connaît actuellement un épisode très grave de pollution aux particules fines. Les habitants inhalent l'équivalent de 45 cigarettes par jour. Si les Indiens prennent lentement conscience des effets dévastateurs de cette dégradation de l'air, la communauté des expatriés en a tout de suite pris la mesure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.