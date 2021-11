New-York : à la rencontre des artistes de rue

"Je veux donner le sourire aux gens. Mon but en tant qu'artiste, c'est de les rendre heureux" dit Tom Bob. Il fallait y penser, avoir l'idée que des vieux tuyaux jaunes derrière une école puissent se transformer en trombone. Et c'est l'artiste de rues qui l'a sorti de son chapeau. "Je suis passé devant ce genre d'endroit des milliers de fois sans me rendre compte de leur potentiel artistique, mais depuis que je peins, je vois des objets d'art alors l'idée vient spontanément, parfois, il faut que je réfléchisse", se confie-t-il. New York, capitale de l'art de rue, est un terrain de jeu idéal pour ce peintre qui cherche à embellir le quotidien. Sa spécialité est de détourner le mobilier urbain, utiliser les poubelles, les murs les bouches d'égout, d'aération pour créer une œuvre très cartoonesque. Il partage ces dessins avant et après sur les réseaux sociaux à ces 270 000 abonnés. "En 8 ans, Tom Bob a peint plus de 300 œuvres. Principalement à New York, mais aussi quelques villes américaines et désormais à l'étranger. Des œuvres ludiques, humoristiques et parfois aussi éphémères", indique notre journaliste, Axel Monnier. Abîmé par la pluie, la neige ou l'usure, dégradée aussi comme le cas d'un joker, balafré et masqué. "Ça ne me dérange pas. Il peut lui arriver n'importe quoi. Le but, c'est que les gens profitent ou bien qu'ils paient une part dessus. Je ne peux rien y faire, c'est le risque du métier. C'est ça l'art de rues", dit Tom Bob. Nous le retrouvons sur un autre chantier à Washington dans un quartier en pleine réhabilitation. Avec une autorisation, il va s'appuyer sur une , ce sera la colonne batte de base-ball, la bouche d'égout, la balle et le mur pour son personnage. Une technique bien rodée et une organisation millimétrée. Travaux en cours et en direct devant des passants amusés, intrigués, épatés. Il lui aura fallu 7 heures de travail sans compter la préparation pour parfaire son œuvre.