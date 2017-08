Situé dans l’Upper East Side, le mythique hôtel The Pierre subjugue. Face à Central Park, l’établissement de 40 étages offre une incroyable vue sur New York. Le palace a servi de pied-à-terre aux plus grandes stars dont d'Andy Warhol, Elizabeth Taylor ou encore Yves Saint-Laurent. Fait de granit et de brique couleur crème, l’architecture de l’immeuble détonne au milieu des buildings.