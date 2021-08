New-York : entrée réservée aux vaccinés

Huit heures du soir à Manhattan, l’heure du spectacle. Pour assister à cette avant-première, les New Yorkais doivent avoir reçu au moins une dose de vaccin. Pour la première fois depuis la fermeture des théâtres, une pièce est jouée. Comme un retour à la vie d’avant à New York. Les 41 théâtres de Broadway vont exiger le vaccin pour les spectateurs, les artistes et le personnel. Partout en ville, bientôt, les tests négatifs ne seront plus acceptés. Seule une preuve de vaccination permettra d’entrer dans un cinéma, un stade ou au restaurant. Une décision marquante pour ces clients encore marqués par l’épidémie. À New York, depuis un an, 30 000 personnes ont été emportées par le coronavirus. New York devient la première ville américaine à imposer ce pass vaccinal. Dans cette métropole de huit millions d’habitants, 70% de la population a déjà reçu une dose du vaccin.