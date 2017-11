New York s'apprête à accueillir le plus grand marathon du monde. La ville se remet tout juste de l'attentat de Manhattan, qui a fait ce mardi 8 morts et une douzaine de blessés. La sécurité le long du parcours va être renforcée avec des blocs de béton installés et des effectifs policiers conséquents. Malgré les événements récents, les coureurs et les spectateurs seront certainement très nombreux dans les rues.