New York : les robots ont envahi la ville

Ils ont beau faire danser un robot à l'extérieur au son de Y.M.C.A, ou offrir des expressos, il n'y a pas encore foule dans le bar Botbar Coffee, tout juste ouvert. Peut-être que le serveur effraie un peu les clients. Car dans le bar, le seul qui vous serve cafés et thés, c'est le robot, Adam. À New York, la profusion des robots, c'est le résultat d'avancée technologique, mais c'est aussi une façon de répondre à la pénurie de main d'œuvre dans l'hôtellerie restauration. Une université a même expérimenté des poubelles mobiles. Objectif, étudier les comportements humains, face à ces drôles de machines. Car les robots du quotidien envahissent les villes et ce n'est qu'un début. À New York, votre voiture peut être garée par une intelligence artificielle. Une consigne à bagage est entièrement gérée par un bras articulé. Et un chien robot est intervenu lors de l'effondrement d'un parking. Son rôle, rechercher des victimes dans les décombres. Mais face à ce début de déshumanisation, la ville de New York a décidé de mettre le holà. Depuis le mois de juillet, une loi encadre et limite le recours des entreprises à la robotique. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, J. Asher