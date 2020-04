New York, l'image de l'impuissance américaine face à l'épidémie

Les États-Unis, le pays le plus touché de la planète, semblent dépassés par l'épidémie de coronavirus. La ville de New York symbolise désormais cette impuissance. Ces dernières 24 heures, cet État américain a enregistré plus de morts que dans tout l'Hexagone. Pourquoi cette vitrine de l'Amérique est-elle touchée à ce point actuellement ?