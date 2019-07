New York : Manhattan plongé dans le noir

Aux Etats-Unis, une panne d'électricité a privé les New-Yorkais de courant pendant environ trois heures. Une partie de Manhattan a plongé dans le noir le 13 juillet 2019. Times Square, l'un des lieux les plus touristiques de la ville, a été envahi par la foule. D'ailleurs, Jennifer Lopez a dû interrompre son spectacle. Pour l'heure, l'origine de la panne reste inconnue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.