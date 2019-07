New York : Manhattan plongé dans le noir après une panne d'électricité géante

Sur Broadway et à Times Square, les hauts lieux touristiques de la ville, les immenses panneaux publicitaires lumineux se sont éteints brutalement le 13 juillet 2019. Au Madison Square Garden, le concert de la star Jennifer Lopez a été interrompu. En cause, une panne géante d'électricité est survenue à Manhattan. Au total 73 000 personnes ont été privées de courant. Les pompiers et les services de secours se sont mobilisés pour libérer les individus bloqués dans des rames de métro et les ascenseurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.