New York : premier face-à-face entre la coalition et la Russie au siège de l'ONU

Après les frappes en Syrie, place au face-à-face à New York, au siège de l'ONU. Et c'est à coup de résolutions que les deux camps ont choisi de s'affronter. Si la Russie n'a aucune intention de répliquer militairement, elle espérait toutefois faire condamner ces raids. La coalition, de son côté, maintient la menace quant à l'utilisation des armes chimiques. Cependant, aucun pays ne souhaite passer à une escalade militaire. La France a d'ailleurs exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à réenclencher le processus de paix en Syrie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.