New York recherche touristes désespérément

Depuis la pandémie, le tourisme new-yorkais repose principalement sur les Américains, les Canadiens et les Latino-américains. Les Européens, les Chinois ou encore les Brésiliens sont les grands absents. Leurs pays sont toujours frappés par une interdiction de voyager vers les États-Unis depuis mars 2020. Une restriction qui devrait être levée début novembre. “L'Europe occidentale joue un rôle essentiel dans notre rétablissement. On mise beaucoup sur le retour des Européens dès le mois de novembre, juste à temps pour la période si cruciale des fêtes”, explique Christopher Heywood, directeur de la communication de “NYC & Compagny”. Les rues ne sont plus aussi vides que pendant le confinement, mais pas encore aussi bondées qu'avant. De nombreux hôtels et restaurants ont choisi de ne pas rouvrir, car c’est trop tôt et pas assez rentable. Certains ont fermé et d'autres tentent de survivre alors que la ville, qui ne dort jamais, reste en sommeil. “Le vendredi et le samedi, on a beaucoup de monde, mais le reste de la semaine, c'est très calme”. En 2019, la ville battait son record et accueillait près de 67 millions de visiteurs. En 2020, c’est la dégringolade avec seulement 22 millions. Pour 2021, les prévisions les plus optimistes ne tablent que sur 38 millions. Le choc est encore plus fort pour les revenus liés au tourisme : 72 milliards en 2019 contre à peine 20 milliards d’euros en 2021. Une secousse ressentie par tout le secteur. Mais les premiers soubresauts se font sentir. Cet établissement a vu bondir sa clientèle de 15% ces derniers jours. “Ça remonte avec le retour de Broadway, on est ravis. Il y a plus de passages dans les restaurants, les gens reviennent travailler au bureau. La ville commence à aller mieux”, se réjouit Art Depole, propriétaire de l’enseigne “Mooyah”. En 2019, le théâtre pesait 13 milliards d'euros dans l'économie new-yorkaise et 97 000 emplois. Idéal pour relancer le tourisme. Après 18 mois de sourdine, douze comédies musicales sont déjà à l'affiche. Mais un premier spectacle Aladin a dû fermer quelques jours à cause de cas de Covid. Un autre risque de s'arrêter, faute de public. C'est pourquoi la ville lance la plus grande campagne de promotion de son histoire : 26 millions d'euros. Elle est adressée au public américain et bientôt aux touristes européens, attendus comme des sauveurs.