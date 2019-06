Neymar accusé de viol au Brésil

Le jeune footballeur du PSG, Neymar, se retrouve au cœur d'une accusation de viol. Une jeune femme brésilienne a déposé plainte contre lui, l'accusant d'agression sexuelle dans un hôtel parisien le 15 mai 2019. La star dénonce un complot et a publié sur les réseaux sociaux une vidéo ainsi qu'une partie des conversations qu'il a eues avec la jeune femme pour alerter l'opinion public et rassurer ses fans. Ni la police ni la justice française n'ont pour l'heure été saisies de l'enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.