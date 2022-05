Nice : 24°C la nuit !

A Nice, il fait moins chaud que l’après-midi, certes. Mais à 7h30, les joggeurs doivent déjà supporter 26 °C. "On est venu marcher parce qu'il fait plus frais le matin. Il fait trop chaud l’après-midi", lancent des touristes. Dans la nuit de vendredi, les températures étaient presque caniculaires, 24 degrés au moment le plus frais. De nombreuses familles ont trouvé refuge à la plage. Une chaleur tropicale au mois de mai, les touristes s'en accommodent. "C'est chaud, mais ça va. On apprécie parce qu'on est en vacances. C'est mieux que de la pluie", confie l'un d'entre eux. En milieu de matinée, le mercure grimpe encore. Les travailleurs doivent s'adapter. Chez les vacanciers, le seul mot d'ordre est : se rafraîchir. Dimanche, quelques averses pourraient faire baisser légèrement les températures. En attendant, ce samedi, il devrait y avoir beaucoup de monde à la plage en fin d’après-midi. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde