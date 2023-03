Nice : Zavatta et ses animaux expulsés

Depuis cinq jours, le cirque Zavatta s'est installé illégalement sur un terrain à Nice, sans aucune autorisation. Lions, autruches ou hippopotames, ce cirque propose des spectacles avec une cinquantaine d'animaux et la mairie de Nice a refusé de les accueillir dans la commune. Ils se sont quand même installés, pour interpeller la population et le pouvoir public. La loi autorise à produire des spectacles, mettant en scène des animaux jusqu'en 2028. La mairie de Nice, comme de nombreuses autres municipalités, ne souhaite pas que ce type de cirque se produit sur son territoire. Le maire, Christian Estrosi, indique que c'est par principe moral qu'il ne peut pas accepter cette activité sur le territoire de la ville de Nice. Faut-il accueillir des cirques exploitant les animaux ? Les Niçois sont partagés. D'autres sont d'accord avec le maire et indiquent que les animaux doivent être dans la nature et non pas dans les cirques. Et d'autres veulent laisser le choix aux gens et d'autoriser les cirques avec ou sans animaux. La justice a tranché, le cirque devra quitter le terrain où il s'est installé avant samedi à 19h, sous peine d'amende de 2 000 euros par jour de retard. TF1 | Reportage A. Flieller, A. Lalli