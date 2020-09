Nicolas Canteloup : la magie de la voix et des effets spéciaux

S'il y a une chose que la machine n'aura jamais, c'est l'impertinence. Cela tombe bien, les humains sont très doués à ce jeu-là. Et parmi eux, Nicolas Canteloup excelle particulièrement. Il fait sa rentrée lundi soir après le journal de Gilles Bouleau, avec de nouvelles imitations et beaucoup de surprises pour cette dixième saison, toujours avec la rafraîchissante complicité d'Alessandra Sublet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.