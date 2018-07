Nicolas de Staël, retour en Provence

Nicolas de Staël avait préféré le calme et les lumières dorés du Vaucluse. Sur les conseils de René Charles, peintre, il y a posé ses valises dans les années 50. À cette époque, il a vécu une période tourmentée, et il l'a exprimée formidablement dans sa peinture. Durant un automne et un hiver, il a peint plus de 250 tableaux, avant de se suicider. Ses oeuvres font justement l'objet d'une exposition à Aix-en-Provence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.