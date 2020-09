Nicolas Dupont-Aignan : "Il faut déclarer la guerre aux islamistes"

Y a-t-il eu défaillance de surveillance des anciens locaux de Charlie Hebdo ? Selon Nicolas Dupont-Aignan, le drame va plus loin que cela. "Les islamistes ont déclaré la guerre à la France, et nous, on ne fait pas la guerre", a-t-il précisé. Il faut faire la guerre en arrêtant de rapatrier les djihadistes, en fermant les mosquées salafistes, et en rétablissant le bagne. Quid de la candidature de ce député de l'Essonne aux présidentielles de 2020 ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.