Nicolas Dupont-Aignan : "L'épidémie est repartie dans tous les pays qui ont vacciné à outrance"

Si Nicolas Dupont-Aignan exerçait la plus haute fonction, il n'aurait pas mis "tous les œufs dans le même panier". En effet, ce qui se passe avec tous les variants du Covid-19, la troisième dose et les autres qui vont venir, implique que la vaccination peut être utile. Mais il y a aussi les autres formes de protection. "J'ai toujours réclamé les tests gratuits, ce qu'a refusé le gouvernement. J'ai toujours demandé l'installation de purificateurs d'air dans les écoles pour éviter d'attraper le virus", lance-t-il. Il stipule même que "l'épidémie est repartie dans tous les pays qui ont vacciné à outrance". Le politique affirme également que "dans tous les pays très vaccinés, il y a résurgence de variants et il y a de nouvelles vagues. Or, on voit bien aujourd'hui que le vaccin n'est pas la seule réponse". Nicolas Dupont-Aignan a également abordé d'autres sujets comme le problème du pouvoir d'achat des Français. Le parti Debout la France va par ailleurs entériner le programme de son candidat ce samedi après-midi. Il sera beaucoup question de référendum. Qu'est-ce que cela signifie ?