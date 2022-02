Nicolas Dupont-Aignan : "On est en train de voler la présidentielle aux Français"

La course aux parrainages continue de battre son plein. Les candidats ont jusqu'au 4 mars prochain pour réunir les 500 signatures. Pour le candidat Debout la France à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, il lui en manque 20. Et dans ce cadre, il émet ce message aux maires : "soyez libres, car la diversité du choix dépend de vous". C'est la troisième fois cette année que Dupont-Aignan se présente à l'élection présidentielle. S'il partage de nombreuses mesures avec les autres candidats, il clame néanmoins quelques différences. "J'ai été maire durant 22 ans, j'ai sauvé une ville de la faillite et j'ai été le seul à avoir publié un ouvrage où je décris précisément les économies que je vais faire pour redistribuer l'argent à ceux qui bossent", précise-t-il. Selon lui, ce qui menace, c'est l'abstention massive et la violence dans la rue. Et la seule façon d'y arriver, "c'est que les Français reprennent leur destin en main". "Ce que je veux, c'est qu'on arrête de tromper les Français", a-t-il ajouté.