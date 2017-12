Nicolas Hulot souhaite mettre fin à l’exploitation du pétrole en France d'ici 2040

Depuis les années soixante, la France fait partie des pays producteurs de pétrole. Mais cela pourrait changer. Puisque le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot prévoit d'y mettre un terme d'ici 2040. Pourtant, ces gisements font travailler plus de deux cent cinquante personnes dans les Landes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 02 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.