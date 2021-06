Nicolas Sarkozy et François Hollande : de retour en haut de l'affiche

Il y a peu d’avant-première qui attire d’éminents hommes politiques. Mais lorsqu’il s’agit d’un film qui s’inspire de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, il est difficile de résister. “J’appréhendais quand même. Comment allait être représenté Nicolas Sarkozy ?”, s’égaye François Hollande. “Présidents” raconte le rapprochement de deux anciens présidents de la République. Ils sont désœuvrés et déterminés à combattre une certaine Marine. “J’ai trouvé qu’il y avait aussi des ressemblances de caractères, même si je dois le dire, je ne m’énerve jamais”, précise François Hollande. Nous nous sommes rendus sur le tournage pour sonder les intentions de la réalisatrice, Anne Fontaine. Mais dans quelle catégorie s’inscrit donc le film “Présidents” ? À cette question, elle répond que “C’est vraiment un film très inventé, ce n’est pas du tout un biopic. C’est beaucoup plus libre et beaucoup plus fou que ça”. Les acteurs ont dû se livrer à un exercice délicat, celui d’évoquer leurs modèles sans les caricaturer. Une fable politique, un exercice délicat et rare au cinéma.