Nicolas Sarkozy : une rencontre inoubliable avec la reine

“Un souvenir avec elle qui est pour moi inoubliable, c’est quand elle attend Carla et moi à l’entrée de Windsor avec deux magnifiques carrosses. Le mien était tiré par huit chevaux blancs. Ensuite, Carla et le prince étaient tirés par huit chevaux noirs. Des carrosses transparents. Je monte dans le carrosse à côté de la reine. Et le protocole m’a dit de faire tout comme fait la reine. Donc, elle saluait comme ça, je saluais comme ça. Et c’étaient des moments qui ont duré peut-être un quart d’heure, mais c'étaient des moments extraordinaires ”, raconte Nicolas Sarkozy, devant la caméra du 20H. “On a eu le grand honneur, Carla et moi, de dormir au château de Windsor. C’est si extraordinaire, parce que la reine nous a fait visiter la suite qui nous a été réservée, y compris la salle de bain. Et pour le dîner, la reine me dit qu’elle viendrait me chercher à 20 heures. Je dis : Non majesté. C’est moi qui viens vous chercher. Mais elle répond : non, non, non, je viendrai. Donc on était, moi et Carla, prêts derrière la porte un quart d’heure avant, à attendre que la reine vienne nous chercher. Puis nous sommes allés à table”, poursuit l’ancien chef d’Etat français. “C’était un dîner officiel. La table faisait 169 mètres de long. Et on a parlé avec la reine, parce qu’elle s'intéressait à tout. Elle a tout vécu. Elle connaît tout le monde. À un moment, je lui dis : majesté, avec toutes ces occupations, ça avait été deux jours très denses, très lourds, est-ce qu’il vous arrive d’être fatiguée ? Elle répond : bien sûr, mais je ne le montre jamais. C’était la reine”, termine-t-il en riant. TF1 | Reportage N. Gandillot