Niger : l’ambassadeur de France menacé d’expulsion

C’est un ultimatum diffusé en direct à la télévision. "Les autorités compétentes nigériennes ont décidé de retirer leur agrément à M. Sylvain Itté et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48h", a déclaré le ministère des Affaires étrangères du Niger. L’ambassadeur de la France a jusqu’à dimanche pour quitter le pays. Le chef de la junte lui reproche d’avoir refusé un entretien et évoque aussi d’autres agissements de l’Hexagone contraire aux intérêts du Niger. Cette sommation est refusée par le Quai d’Orsay en répondant : "Les putschistes n’ont pas autorité pour faire cette demande". Depuis le coup d’État en fin juillet, la pression est de plus en plus forte sur Paris. Il y a un mois déjà, l’ambassade française avait été la cible des manifestants pro-junte. Les putschistes accusent la France de vouloir intervenir militairement pour rétablir le président déchu, Mohamed Bazoum. Vendredi, il y a eu une nouvelle manifestation à Niamey pour réclamer le départ des troupes avant début septembre. Face à la junte, l’Hexagone fait le choix de l'intransigeance. Près de 1 500 soldats français sont encore déployés au Niger dans la lutte contre le terrorisme. TF1 | Reportage J. Quancard