Niger : les Français indésirables

À coups de pierres et de pelles, une trentaine de manifestants pro putschistes brisent les fenêtres de l'ambassade française avant d'y mettre le feu. Partout, dans le centre de Niamey, les Français sont pris pour cible. Vu du ciel, on se rend compte de l'ampleur de la mobilisation. Plusieurs milliers de manifestants protestent sur la place principale de Niamey. Ces manifestations, les quelque 500 Français qui se trouvent au Niger en ce moment ont reçu la consigne de les éviter. Pour eux, il est impossible de quitter le pays, la frontière est fermée, alors ils doivent rester chez eux autant que possible. Dimanche soir, Jean-Sébastien Josset, qui vit à Niamey depuis trois ans, nous raconte son quotidien. "Évidemment, depuis une semaine, on est en télétravail. On sort juste pour faire l'essentiel, pour faire les courses. Donc, on est préoccupé, on attend de voir comment va se passer, mais on n'est pas... Pour l'instant, on attend de voir", témoigne le ressortissant français. Mohamed Bazoum, le président démocratiquement élu, est toujours séquestré quatre jours après le coup d'Etat qui l'a renversé. Mais la pression sur les putschistes s'accroît. Aujourd'hui, Paris hausse le ton et met en garde : "Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux entreprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable". Si Paris suit la situation de près, c'est qu'elle a des intérêts stratégiques au Niger, où 1500 soldats français sont stationnés. Sa présence est essentielle pour lutter contre le terrorisme au Sahel, surtout après le retrait de nos troupes au Mali et au Burkina Faso. Mais cette présence est critiquée par une partie de la population nigérienne. Aujourd'hui, les drapeaux français étaient brûlés, les drapeaux russes, eux, brandis. Dimanche soir, les pays d'Afrique de l'Ouest ordonne un blocus économique total du Niger et fixent un ultimatum aux putschistes. S'ils ne quittent pas le pouvoir, une intervention militaire pourrait avoir lieu dans les jours qui viennent. TF1 | Reportage N. Gandillot, A. F. Lespiaut