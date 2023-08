Niger : une journée sous tension

En direct depuis Niamey, notre journaliste, Anne-Fleur Lespiaut, nous raconte la journée de tension au Niger. "A peine arrivés sur les lieux du rassemblement, avant de marcher vers l'ambassade de France, nous avons été pris à partie et on nous a demandé de quitter immédiatement la zone. Certains manifestants se sont montrés très agressifs envers nous et envers les Français. Nous avons donc dû quitter rapidement les lieux, avec l'aide de Nigériens qui nous ont fait passer pour des journalistes russes", raconte-t-elle. "Aujourd'hui, on peut dire que la tension est montée d'un cran et on sent bien la sympathie des manifestants et de certains habitants ici pour Moscou. Nous avons par exemple croisé des taxis roulant à vive allure arborant des drapeaux russes. Du côté des ressortissants français, pas d'inquiétude particulière. Ils respectent les consignes de l'ambassade et restent chez eux en attendant de voir comment la situation évoluera dans les prochains jours", ajoute-t-elle. TF1 | Duplex A.F. Lespiaut