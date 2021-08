Nikola Karabatik : "C'est ma troisième, mais je suis surtout fier d'avoir gagné une médaille d'or avec cette équipe-là"

Ce samedi, l'équipe de France de handball s'est offert le titre olympique en s'imposant face au Danemark. Et une troisième médaille d'or olympique pour Nikola Karabatic. "Elle est là la médaille d'or, ma troisième, mais je suis surtout fier d'avoir gagné une médaille d'or avec cette équipe-là, car beaucoup de mes coéquipiers n'avaient pas gagné une médaille d'or olympique. On avait perdu les jeux de Rio, on a fait médaille d'argent, on n'avait pas perdu, mais là, on a ramené une autre couleur. Regagner ce soir, d'être champion olympique ici à Tokyo avec cette équipe, c'est juste incroyable, c'est un bonheur, c'est irréel. J'ai encore du mal à réaliser l'exploit qu'on a fait", se réjouit-il. Nous lui avons demandé si la force des handballeurs français serait avant tout l'alliance des générations, des plus jeunes aux plus anciens, âgés de 37, 40 ans. "Bien sûr, un homme gagne de l'expérience. Ce titre-là, c'est vraiment un titre collectif ou tout le monde à apporter à l'équipe. Chaque joueur, tout le monde a joué, tout le monde a donné de soi pendant le tournoi. C'est vraiment un titre collectif. On est très fier, fier pour le handball français, pour le sport français aussi et pour nous et pour toutes nos familles et pour nos supporters qui nous regardent en France", répond-il. Découvrez la suite de cette interview avec le triple champion olympique dans la vidéo en tête de cet article.